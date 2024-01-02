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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بقصف إسرائيلي.. استهداف قيادي بارز في حماس ببيروت | تفاصيل

صدى البلد

أكدت وكالة الأنباء اللبنانية، استشهاد نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري بقصف مكتبه في الضاحية الجنوبية لبيروت، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

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وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن  طيران الاحتلال الإسرائيلي يحلق على علو مرتفع فوق بيروت والضاحية الجنوبية وخلدة وصولا إلى صيدا.

وأفادت بسقوط أربعة قتلى على الأقل جراء الانفجار بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

ومن جانبه أكد إعلام إسرائيلي أن القيادي في حركة حماس الذي تم اغتياله في بيروت كان من المفترض أن يلتقي زعيم حزب الله غدا.

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