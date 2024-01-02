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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

تسجيل استمارة امتحانات
تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024

يبحث العديد من الطلاب عن رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024، استعدادا لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023-2024، خلال شهر يونيو القادم.

وفتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى باب تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024، حيث من المقرر أن تتيح الوزارة خلال الفترة المقبلة للطلاب تحديث بيانات التقدم للامتحانات إلكترونيا عبر موقعها الرسمى.

 

استمارة الثانوية العامة 2024


ويمكن للطلاب تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024، عقب فتح الموقع الإلكتروني لتسجيل استمارات الامتحانات، من خلال الضغط على الرابط التالي:- https://moe-register.emis.gov.eg/.


 

تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024


الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024

 

  1. -شهادة ميلاد حديثة وصورة بطاقة الرقم القومي للطالب ورقم تليفون الطالب.
  2. - 5 صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء للطالب ومدون عليها اسم الطالب إلكترونيًا.
  3. - بيان رسوب من المديرية للطلاب الراسبين و3 طوابع تعليمية فئة 10 جنيهات.
  4. - إيصال سداد الرسوم الدراسية من البريد وصورتين منه.
  5. - إيصال رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024.
  6. -إيصال سداد رسوم التابلت بإجمالي 105 جنيهات.
  7. - إيصال رسوم التقدم للامتحانات، وهى 210 جنيهات للمتقدمين للمرتين الأولى والثانية، و410 جنيهات للمتقدمين للمرتين الثالثة والرابعة لامتحانات الثانوية العامة.
  8. -شهادة ميلاد حديثة وصورة بطاقة الرقم القومى للطالب ورقم تليفون الطالب.
  9. - صورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر ورقم تليفونه.
  10. - الالتزام بالزى المدرسى للبنات فى الصور.
     
تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024

رسوم استمارة الثانوية العامة 2024


- رسوم امتحانات الثانوية العامة 2024 للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة لأول مرتين، تكون 210 جنيهات، مقسمين إلى 200 جنيه رسوم شراء خامات ومستلزمات الامتحانات، بالإضافة إلى 10 جنيهات.

- رسوم امتحانات الثانوية العامة 2024 للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة 2024 للمرة الثالثة أو الرابعة، تكون الرسوم حوالي 410 جنية.

- يتم دفع رسوم امتحانات الثانوية العامة 2024 في مكاتب البريد وعبر منافذ فوري.

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