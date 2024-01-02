خبر قديم.. أحمد موسى يكشف تفاصيل حملة تتعرض لها مصر للطيران

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل تداول خبر قديم عن تصنيف مصر للطيران، موضحا أن الخبر منذ مايو الماضي، والتصنيف نتيجة لاستفتاء 400 شخص فقط.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على “صدى البلد”، أن تداول الخبر حاليا يعني أن هناك غرضا وأهواء عند ناشريه، منوها بأن مصر للطيران براند حقيقي وواحدة من أقدم شركات الطيران في العالم.

واستطرد أن شركة مصر للطيران تنقل نحو 9 ملايين راكب يوميا، مشيرا إلى أن وجهات شركة مصر للطيران حول العالم 73 وجهة، وأن الشركة الوطنية تم ضربها في 2011 على كل غرار كل شيء.

وتابع أن شركة مصر للطيران كانت تحقق أرباحا حتى 2011، ومنذ ذلك التاريخ لم تحقق أرباحا حيث تم تعيين 4000 موظف ولم تكن في حاجة إليهم.

وأكد أن شركة مصر للطيران لا تأخذ دعما من الدولة المصرية على عكس ألمانيا والإمارات وفرنسا وقطر التي تدعم شركاتها الوطنية، ملمحا إلى أن هناك تطويرا مرتقبا لمطار القاهرة حتى تصل سعته الاستيعابية لـ 30 مليون راكب سنويا.

