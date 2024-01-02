500 صاروخ وطائرة مسيرة.. زيلينسكي: روسيا تمارس "إرهاب جوي" ضد أوكرانيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء أن روسيا تمارس "إرهاب جوي" ضد أوكرانيا.

وأضاف الرئيس الأوكراني خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أنه خلال الأيام الخمسة الماضية، أطلق الجيش الروسي ما لا يقل عن 500 صاروخ وطائرة بدون طيار باتجاه أوكرانيا، بحسب ما أوردته وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية.

وناقش زيلينسكي وسوناك، تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين، مع التركيز على الدفاع الجوي والقدرات بعيدة المدى للقوات المسلحة الأوكرانية.

وشكر الرئيس الأوكراني، بريطانيا على مساعدتها الكبيرة والشاملة في تعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا، لا سيما الرادارات والأنظمة المتقدمة المضادة للطائرات بدون طيار والصواريخ.

وخلال المكالمة، أقر الطرفان بالعمل المثمر بشأن الاتفاقية الثنائية بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا بعد إعلان فيلنيوس لمجموعة السبع.

وقال زيلينسكي: "علينا الانتهاء من ذلك في أسرع وقت ممكن".

قام زيلينسكي وسوناك بتنسيق الخطوات قبل الاجتماع الرابع لمستشاري صيغة السلام في دافوس.

كما ناقشا التحضير لقمة السلام العالمية للقادة والعمل المشترك بشأن نقاط محددة في صيغة السلام.