عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ستكلفنا دماء كثيرة.. عضو كنيست إسرائيلي يهاجم عملية اغتيال العاروري

صالح العاروري
صالح العاروري

هاجم عضو الكنيست الإسرائيلي عوفر كاسيف عملية اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري في هجوم  إسرائيلي استهدف مكتبا لحركة حماس في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال كاسيف،: “إن حكومة المجانين تجرنا إلى حرب إقليمية شاملة ستكلفنا الكثير من الدماء. وهي تضحي بالمخطوفين دون تردد. حكومة الفظائع التي ستبقى في الذاكرة إلى الأبد".

في المقابل، رحب عدد من وزراء حكومة الاحتلال. وكتب وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش: "نعم، كل أعدائك سيهلكون يا إسرائيل".

وزير الاتصالات بحكومة الاحتلال شلومو كاراي كتب أيضا: "نعم، كل أعدائك، سيهلكون عندما تشرق الشمس بجبروتها".

من جانبه عضو الكنيست داني دانون من حزب الليكود ذهب إلى أبعد من ذلك وكتب: “أهنئ الجيش الإسرائيلي والشاباك والموساد وقوات الأمن على القضاء على مسؤول حماس الكبير صالح العاروري في بيروت. على كل من شارك في مجزرة 7 أكتوبر أن يعلم، أننا سنصل إليه وسوف نصفي الحساب معه”.

كما هنأت عضوة الكنيست ميخال فالديجر قائلة: "يسعدني أن أسمع أن صالح العاروري، المسؤول الكبير في حماس، قد قتل في بيروت. لقد جاء يوم النازية. وقد تلقى جيش الدفاع الإسرائيلي وقوات الأمن أمرا وهم الآن على أهبة الاستعداد لا يستريحون للحظة. كل الملعونين سيحصلون على موتهم العادل. دولة إسرائيل لا تنسى".

عضو الكنيست الإسرائيلي عوفر كاسيف عملية اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري هجوم إسرائيلي الضاحية الجنوبية لبيروت ردود الفعل الإسرائيلية اغتيال صالح العاروري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار هام من البنك المركزي قبل 5 يناير بشأن انتهاء شهادات الـ 25%|تفاصيل

أحمد حسن يعلن مفاجأة في صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد إلى الأهلي

المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء بعد قرار الحكومة بتعديلها.. والتنفيذ من الغد

عيار 21 مفاجأة.. سعر الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات المسائية

تغيير مواعيد تخفيف الأحمال.. وهذه الأسعار الجديدة للكهرباء| تفاصيل

مهاجم الأهلي الجديد..كولر يفاجئ موديست بهذا القرار وتطورات التعاقد مع وسام أبو علي

الحكومة: تخفيف الأحمال ساعتين يومياً في الفترة من 11 صباحاً حتى 5 مساءً

320 دفعة واحدة| هبوط سعر الذهب اليوم.. مفاجأة في قيمة الجنيه الان

ترشيحاتنا

أزهري: أموال التيك توك حرام شرعًا

بيان عاجل من حزب الله على عملية اغتيال صالح العاروري في لبنان

وزير النقل عن حادث محور كمال عامر: الكوبرى موقعش والله

انطلاق أول شاحنة..وزير النقل يعلن تفعيل خط التجارة بين مصر والأردن والعراق

غياب صلاح.. شاهد| المران الأول لمنتخب مصر بالعاصمة الإدارية استعداداً لأمم أفريقيا

ترحيلهم لدولة أخرى.. نتنياهو يستفز أسر المحتجزين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. شمس الكويتية تثير الجدل بإطلالتها من العراق  

ب 7 نصائح فعالة.. أحمى طفلك من الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى

سلعة استراتيجية| ارتفاع أسعار باقات الإنترنت وكروت الفكة تشغل بال المصريين.. تفاصيل

مضاعفاتها خطيرة على الجنين.. حالات تعرض الحامل لمشاكل الولادة المبكرة

فيديو

غضب في العراق بسبب شيرين عبدالوهاب.. ماذا قالت «فيديوجراف»

زيادة كبيرة بالأجور.. الموعد النهائي للتطبيق

بعد وقوع زلزال اليابان العنيف| هل تؤثر الكارثة على بلاد أخرى؟

سيارات تبتلعها المياه.. ماذا فعل زلزال إيشيكاوا في اليابان |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ