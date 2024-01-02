أسامة كمال يتقدم بشهادته لمحكمة العدل الدولية ويتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية

تقدم الإعلامي أسامة كمال، بشهادته لمحكمة العدل الدولية متهما إسرائيل بالإبادة الجماعية، مشددًا على أن المجازر الإسرائيلية تسببت في إبادة جماعية بقتل 22 ألف شخص، مضيفًا: "أشهد أنا المواطن المصري أسامة كمال أن 58 ألف مصاب بغزة.. كل سكان القطاع تحولوا لنازحين في ظروف صحية سيئة".

أكثر من 50 ألف إمراة حامل تحت تهديد الجوع والعطش في مراكز الإيواء بغزة من تعرضوا للإجهاض بسبب النزوح

وقال "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي إم سي"، عبر شاشة "دي إم سي"، إن شاهد على حرب غزة بصفتي الإعلامية، مؤكدًا أن أكثر من 50 ألف إمراة حامل تحت تهديد الجوع والعطش في مراكز الإيواء بغزة منهم من تعرضوا للإجهاض بسبب النزوح أو السير لمسافات طويلة والاعتداء المباشر ووفاة الأطفال الخدج بعد استهداف المستشفيات وقطع الوقود عنها.

أطفال غزة يتعرضون لجريمة مكتملة الأركان

وأشار إلى أنه شاهد على حرب غزة أن أطفال غزة يتعرضون لجريمة مكتملة الأركان، موضحًا أن الخارجية الفلسطينية تطالب بتسليم رضيعة بعد اختطافها من قبل القوات الإسرائيلية، مشددًا على أن هناك 700 ألف طفل في غزة نزحوا من منازلهم.