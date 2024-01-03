عاجل
القانون يحظر إلقاء مخلفات الزراعة في المجاري.. تفاصيل أخبار التعليم .. فرصة مثالية لـ التصوير.. قمر التربيع الأخير يزين السماء الخميس.. غدا.. عالمة اللسانيات منى بيكر تلقي محاضرة بكلية الألسن جامعة عين شمس تبدأ 11 صباحًا .. تعرف على خطة تخفيف أحمال الكهرباء نشرة المرأة والصحة| في عيد ميلادها 62.. إطلالات أثارت الجدل لـ إلهام شاهين.. مي عمر بملابس مثيرة بدبي أخبار الفن: بعد الصلح بينهما.. أصالة: أتمنى علاقتي ترجع مع أنغام زي الأول.. 9 يناير .. عرض مسرحية "كازانوفل" بموسم الرياض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

متعة ولذة منقطعة النظير.. وصية من الله يغفل عنها الكثير

صدى البلد

قال الدكتور رمضان عبد الرازق الداعية الإسلامي واحد علماء الأزهرالشريف ان من أعظم وصايا الله عز وجل للإنسان حتى يشعر بمتعة ولذة الدنيا والآخرة ، وهي “الإستقامة ” كما في قوله تعالى : “ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ” ، لافتا الى أن الاستقامة ستجعل الملائكة تتنزل عليك فتشعر بلذة الحياة ولذة الموت إذا جاءك وكذلك يوم القيامة أصبح له لذة ، ولك ان تتخيل شخص يموت وتتنزل عليه الملائكة وفودا وفودا ليلقنوه ثلاث  كلمات : “ لا تخاف ولا تحزن وأبشر بالجنة ” .

واضاف الداعية الإسلامي خلال فيديو له عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك : قال تعالى : “إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ” في هذه الآية وعد الله المؤمنين الذين الذين استقاموا واتبعوا الهدى لا خوف عليهم لا هم يحزنون وهذا كلام الله عز وجل .

واوضح رمضان عبد الرازق  أن أحد الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم ، قائلا: " يا رسول الله  قول لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحد بعدك ، فقال النبي له : قل آمنت بالله ثم استقم "  أي استقم على أوامر الله قولا وفعلا. 

هل العجل البتلو يجزئ في العقيقة أم يشترط السن كالأضحية؟.. الإفتاء تجيب

دعاء رد الشيء الضائع بسرعة.. داعية ينصح بهذه الكلمات

سنة مهجورة من اتبعها دخل في كنف الله

وكشف الدكتور رمضان عبد الرازق  وأحد علماء الأزهر الشريف عن سنة مهجورة تدخل فاعلها وأهل بيته في حماية الله وتجعلك في كنف الله وبجوار الله ، قائلا : تخيل انك في حماية الله عز وجل ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين .

وأضاف عبد الرازق في فيديو مسجل له عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك ، قائلا: روى الإمام أحمد في مسنده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من استجد ثوبا ، فلبسه وقال عندما بلغ ترقوته ، وقال : الحمد لله الذي كساني ما اواري به عورتي وأتجمل به في الناس ، ثم عمد الى الثوب القديم ، وتصدق به ، كان في كنف الله وفي جوار الله ، وفي حماية الله حيا وميتا ". 

وأوضح الدعاية الإسلامي ، يجب أن نحرص على هذه السنة في هذه الأيام التي هي بداية فصل الشتاء ، فمن كان لديه ثوب قديم وبحالة جيدة ولا يحتاجه فليخرجه لأحد فقير أو مسكين لا يستطيع شراء كسوة الشتاء ، ومن اشترى ثوبا جديدا وأغناه عن القديم فليتصدق بالثوب الآخر لشخص يحتاج هذا الثوب . 

ونصح رمضان عبد الرازق المتصدق بثوبه ، بأن يحرص على أن يكون هذا الثوب نظيف ومهندم ومعطر لأنه يقع في يد الله قبل الفقير ، ويتم وضعه في حافظة نظيفة وجميلة . 

الدكتور رمضان عبد الرازق العقيقة الدنيا والأخرة لذة الدنيا والآخرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه خلال ساعات|تراجع سعر الذهب مجددا بعد قفزة استثنائية..وعيار 21 مفاجأة

الحكومة أعلنتها رسميًا| مواعيد قطع الكهرباء في المحافظات بعد القرار الجديد

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024 بالأسواق

الجرام بـ 2,734 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-1-2024

لاعب سوبر.. فرج عامر يزيح الستار عن أولى صفقات الأهلي في يناير

دعاء قيام الليل يسخر الله لك الأرض ومن عليها ..ردده وانت فى سريرك

وصلت لـ 350 جنيهًا.. هل ترتفع أسعار اللحوم الفترة المقبلة؟

الزمالك يقطع إعارة هذا اللاعب لعودته للفريق

ترشيحاتنا

إعاقتها مصدر قوتها.. أسوانية من ذوي الهمم تستثمر موهبتها للمشغولات اليدوية

لو الكهرباء قطعت أكتر من ساعتين .. اشتكي الشركة بهذه الخطوات

وقوع إصابات جراء قصف.. اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم طولكرم

مقترح بصفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الزمالك وبيراميدز |تفاصيل

اختيارات خاطئة.. أحمد أبو مسلم: قائمة منتخب مصر بها «لوغاريتم»

متعة ولذة منقطعة النظير.. وصية من الله يغفل عنها الكثير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ 11 صباحًا .. تعرف على خطة تخفيف أحمال الكهرباء

نشرة المرأة والصحة| في عيد ميلادها 62.. إطلالات أثارت الجدل لـ إلهام شاهين.. مي عمر بملابس مثيرة بدبي

بعد سخريتها من خبر طلاقها من العوضي| صور تجمع بين ياسمين عبدالعزيز وزوجها

أسعارها خرافية.. ملابس أنغام في الرياض تثير ضجة على السوشيال ميديا|شاهد

فيديو

بتر قدم فنان شهير ودعوات لمساعدته ماليا.. كيف تدهورت حالته؟ «فيديوجراف»

سر حذاء محمد صلاح الذي تسبب في صدارة ليفربول الدوري الإنجليزي.. فيديوجراف

غضب في العراق بسبب شيرين عبدالوهاب.. ماذا قالت «فيديوجراف»

زيادة كبيرة بالأجور.. الموعد النهائي للتطبيق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ