متعة ولذة منقطعة النظير.. وصية من الله يغفل عنها الكثير

قال الدكتور رمضان عبد الرازق الداعية الإسلامي واحد علماء الأزهرالشريف ان من أعظم وصايا الله عز وجل للإنسان حتى يشعر بمتعة ولذة الدنيا والآخرة ، وهي “الإستقامة ” كما في قوله تعالى : “ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ” ، لافتا الى أن الاستقامة ستجعل الملائكة تتنزل عليك فتشعر بلذة الحياة ولذة الموت إذا جاءك وكذلك يوم القيامة أصبح له لذة ، ولك ان تتخيل شخص يموت وتتنزل عليه الملائكة وفودا وفودا ليلقنوه ثلاث كلمات : “ لا تخاف ولا تحزن وأبشر بالجنة ” .

واضاف الداعية الإسلامي خلال فيديو له عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك : قال تعالى : “إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ” في هذه الآية وعد الله المؤمنين الذين الذين استقاموا واتبعوا الهدى لا خوف عليهم لا هم يحزنون وهذا كلام الله عز وجل .

واوضح رمضان عبد الرازق أن أحد الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم ، قائلا: " يا رسول الله قول لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحد بعدك ، فقال النبي له : قل آمنت بالله ثم استقم " أي استقم على أوامر الله قولا وفعلا.

سنة مهجورة من اتبعها دخل في كنف الله

وكشف الدكتور رمضان عبد الرازق وأحد علماء الأزهر الشريف عن سنة مهجورة تدخل فاعلها وأهل بيته في حماية الله وتجعلك في كنف الله وبجوار الله ، قائلا : تخيل انك في حماية الله عز وجل ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين .

وأضاف عبد الرازق في فيديو مسجل له عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك ، قائلا: روى الإمام أحمد في مسنده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من استجد ثوبا ، فلبسه وقال عندما بلغ ترقوته ، وقال : الحمد لله الذي كساني ما اواري به عورتي وأتجمل به في الناس ، ثم عمد الى الثوب القديم ، وتصدق به ، كان في كنف الله وفي جوار الله ، وفي حماية الله حيا وميتا ".

وأوضح الدعاية الإسلامي ، يجب أن نحرص على هذه السنة في هذه الأيام التي هي بداية فصل الشتاء ، فمن كان لديه ثوب قديم وبحالة جيدة ولا يحتاجه فليخرجه لأحد فقير أو مسكين لا يستطيع شراء كسوة الشتاء ، ومن اشترى ثوبا جديدا وأغناه عن القديم فليتصدق بالثوب الآخر لشخص يحتاج هذا الثوب .

ونصح رمضان عبد الرازق المتصدق بثوبه ، بأن يحرص على أن يكون هذا الثوب نظيف ومهندم ومعطر لأنه يقع في يد الله قبل الفقير ، ويتم وضعه في حافظة نظيفة وجميلة .