فتح باب التسجيل في البرنامج التأهيلي لاجتياز امتحان البورد الأمريكي بصيدلة القاهرة

أعلن مركز التعليم الصيدلي المستمر بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، عن فتح باب التسجيل والحجز في البرنامج التأهيلي لاجتياز امتحان البورد الأمريكي.



وأوضح مركز التعليم الصيدلي، أنه سوف تبدأ الدورة في 13 يناير 2024 بمحاضرة تعريفية بمبادئ الصيدلة الإكلينيكية وامتحان البورد الأمريكي ويليها شرح لجزء من المنهج المقدم من خلال الدورة.



رابط التسجيل:

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جامعة القاهرة

على الجانب الآخر، عقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الخشت، رئيس الجامعة، جلسته الشهرية بمقر جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، الفرع الدولي، لمناقشة واستعراض العديد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية بالجامعة.

وفي مُستهل الاجتماع، قدّم مجلس الجامعة التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة تنعم فيها البلاد بالأمن والاستقرار والبناء، وتظل مصر في موقع الريادة عربيًا وإقليميًا ودوليًا.

وقدّم الدكتور محمد الخشت وأعضاء المجلس التهنئة بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، مُتمنين عامًا جديدًا يحمل السلام والأمن والازدهار لمصر وللعالم.

وثمّن مجلس جامعة القاهرة، النجاح الكبير الذي حققته الجامعة في النسخة الأولى من تصنيف الجامعات العربية، وتحقيقها المركز الأول على مستوى الجامعات العربية في مؤشر الإبداع والريادية والابتكار، وتصدرها الجامعات المصرية الثمانية والعشرين المشاركة في التصنيف.