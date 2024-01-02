سمير فرج: المقاومة الفلسطينية أذلت إسرائيل

قال المفكر الإستراتيجي، اللواء دكتور سمير فرج، إن طوفان الأقصى معركة عظيمة وقوية خاضتها المقاومة الفلسطينية بأدوات بسيطة وأذلوا جيش الدفاع الإسرائيلي.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن إسرائيل أنشأت 7 مستعمرات تحتوي على صناعات ومنتجات زراعية.



وأردف أن المقاومة الفلسطينية دمرت هوائيات الارسال الاسرائيلية خلال عملية طوفات الأقصي وضربت مطار بن جوريون مما تسبب فى عدم استقبال أى رحلات .



ولفت إلى أن المقاومة استخدمت مجموعة من الصواريخ بمدايات مختلفة بتصنيع محلي فى قطاع غزة وكذلك الطائرات المسيرة لتدمير الدبابة ميركافا.



وأردف، أن الدبابة ميركافا فخر اسرائيل دمرت على يد المقاومة الفلسطينية، موضحا أن شجاعة المقاوم الفلسطيني يقاتل الاسرائيلي من المسافة صفر.



