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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعيد توفيق: التعليم والثقافة من أولويات هذه المرحلة

سعيد توفيق
سعيد توفيق

قال الدكتور سعيد توفيق أستاذ علم الجمال والفلسفة بجامعة القاهرة، إن السلفيين مازالوا يؤمنون بأشخاص لهم أفكار دموية وفتاوى دموية، والعالم تجاوز محمد بن عبد الوهاب حتى أن أخاه ألف كتابا للرد عليه، لكن السلفيين لم يتجاوزوه بعد.

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وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، إن من أولويات هذه المرحلة هي التعليم والثقافة، وتلقيت حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي حين قال إن كل إنسان حر في اختيار دينه بقول الله تعالى "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر".

 

وأوضح أنه يجب أن تكون هناك شروط لمن يعتلي المنبر ويخطب في المسلمين، وأن يكون من المتميزين من خريجي الأزهر وليس أي خريج أزهر يعتلي المنبر، ويجب خضوعه لاختبار عسير لأنه يؤثر في أجيال، ويجب اختباره في الثقافة العامة، ولا يكتفي بالعلوم الدينية.

سعيد توفيق الثقافة التعليم اخبار التوك شو محمد الباز

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