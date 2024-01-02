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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة CNN الأمريكية: انفجار بيروت يهدد بإشعال حرب أوسع نطاقا بالشرق الأوسط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 

قالت صحيفة CNN الأمريكية في تحليلها لملية اغتيال قادة حماس في لبنان، إن هذا الهجوم الواضح يهدد بتوسيع ساحة الصراع بين إسرائيل وحماس، وكذلك من الممكن أن تتسع الحرب في الشرق الأوسط كون أن هذا يعد أكبر هجوم إسرائيلي على العاصمة اللبنانية منذ حرب عام 2006 بين البلدين.

 

ووفقا لتحليل الصحيفة الأمريكية، فإنه على مدار ما يقرب من ثلاثة أشهر، ظل القتال إلى حد كبير ضمن نطاق أربعة كيلومترات تقريبًا من المنطقة الحدودية، حيث قام حزب الله بضرب إسرائيل بينما قامت إسرائيل بضرب لبنان، وبدا الأمر وكأنه يتأرجح على شفا حرب واسعة النطاق بين إسرائيل وحزب الله، أقوى جماعة شبه عسكرية في الشرق الأوسط، لكنه فشل في إشعال الصراع الذي كانت تخشاه الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، ولكن بعد تلك العملية فسوف يكون الوضع مختلفا خلال الأيام المقبلة، فربما تغير ذلك بعد ظهر يوم الثلاثاء، حيث بدا أن قواعد الاشتباك تغيرت فجأة مع الانفجار الذي وقع في بيروت.

 

وقالت الصحيفة الأمريكية، أنه بعد أن ظهرت صورة لمبنى مدمر في العاصمة اللبنانية على شاشات التلفزيون المحلية بينما تصاعدت أعمدة من الدخان الأسود في السماء، قالت حماس إن ذلك جاء في أعقاب غارة إسرائيلية بطائرة بدون طيار أسفرت عن مقتل أحد كبار مسؤوليها ، صالح العاروري، وعدد من الأعضاء الآخرين، فيما لم يرد الجيش الإسرائيلي بعد على طلب CNN للتعليق على التقارير، وإذا كان هذا صحيحا، فإن العاروري سيكون أكبر مسؤول في حماس تقتله القوات الإسرائيلية منذ بداية الحرب التي اندلعت بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، وبالإضافة إلى توجيه ضربة لقيادة حماس، فإن الهجوم الواضح يهدد أيضاً بتوسيع ساحة الصراع بين إسرائيل وحماس.

 

وبحسب الأنباء الواردة من لبنان، فقد ضربت الضربة الواضحة حيًا شعبيًا في الضاحية الجنوبية لبيروت، والتي تعد أيضًا معقلًا لحزب الله المدعوم من إيران، وبحسب ما ورد فقد ضرب مكتبًا لحماس، مما أسفر عن مقتل العاروري – أحد مؤسسي الجناح العسكري للحركة – خلال اجتماع، ووصفها رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بأنها “جريمة إسرائيلية جديدة تهدف إلى جر لبنان إلى عبارة جديدة في المواجهات”، في إشارة إلى الصراع المتبادل المستمر منذ أشهر بين حزب الله والقوات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. منطقة.

خلال خطاب متلفز في الصيف الماضي، حذر زعيم حزب الله حسن نصر الله من الاغتيالات الإسرائيلية في لبنان، قائلا إنها ستلهم "ردا قويا" من الجماعة المسلحة، وقال نصر الله في خطاب ألقاه في أغسطس 2023: "إن أي اعتداء على الأراضي اللبنانية مهما كانت جنسية أو فصيل (المستهدفين)... سيؤدي بالتأكيد إلى رد فعل قوي"، مضيفًا أن الجماعة ستحاول منع لبنان من أن يصبح "ساحة لـ في خطابين ألقاهما منذ 7 أكتوبر، أثار نصر الله مراراً وتكراراً شبح حرب شاملة مع إسرائيل.

وكانت الخطابات نارية، ولكن بدا في النهاية أنها تشير إلى أن حزب الله كان عازماً على حصر قتاله في المنطقة الحدودية، وقد اشتد القتال منذ ذلك الحين وهدد المسؤولون الإسرائيليون بتكثيف هجماتهم على حزب الله. ولم يصدر حزب الله بعد بيانا حول حادثة الثلاثاء، ولم يستجب لطلب CNN للتعليق، ولكن من المتوقع أن يلقي نصر الله كلمة متلفزة يوم الأربعاء في خطاب كان مقررا الشهر الماضي، وسيراقب المراقبون الوضع عن كثب بحثًا عن علامات التصعيد.

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