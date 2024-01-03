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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: الإيجار القديم قانون يحتاج إلى العدالة

صدى البلد

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قضية الايجار القديم تحتاج حيادية كاملة وعدالة كاملة، لأنها مشكلة من عشرات السنوات، وأن ملف الإيجار القديم ملف حساس جدًا لذلك ينبغي التعامل معه بشكل مختلف، وأنه يحتاج إلى العدالة لتطبيقه بشكل تدريجي.

وأضاف “الفيومي”، أثناء استضافته مع الإعلامية "انجي أنور" في برنامج "مصر جديدة" على قناة Etc، أن تأجيل فتح هذا الملف في الحكومات السابقة كان سبب رئيسي ومباشر في هذا الوقت، مؤكدا أنه أول المطالبين بتعديل هذا القانون لأنه أصبح ضرورة مُلحة لا يمكن الإغفال عنها.

ايجار عادل

وأوضح “الفيومي"، أنه لابد من أن يكون المستأجر يعرف أن من العدالة أن يدفع إيجارًا عادلا لثمن الوحدة لمالكها، ناصحا المستأجر أن يوفق الوضع مع المالك بشكل مباشر وودي، دون اللجوء إلى القانون.

محمد عطية الفيومي الأسكان الإيجار القديم ملف الإيجار القديم المستأجر

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