أحمد العوضي: الإسكندراني أول بطولة ليا وتعبت في تحضيره

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان :"أحمد العوضي يقطع التصوير في العرض الخاص لـ"الإسكندراني" وينفذ طلب إحدى المعجبات".

وقد قام العوضي بقطع التسجيل من أجل تلبية طلب معجبة، كانت تريد دخول الفيلم، بالفعل استجاب لها، وساعدها في حل مشكلتها.

أكد الفنان أحمد العوضي، أنه سعيد بعمله في فيلم الإسكندراني، موضحًا أن هذا الفيلم هو أول بطولة بالسينما.

وأضاف خلال لقاء على قناة العربية، أنه أجتهد لتحقيق نجاح بالفيلم، وأن الدراما بالفيلم مختلفة، وأن قصة الفيلم مختلفة.

وكشف مفاجأة عن زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، وقال إنه من الممكن أن يكون هناك عمل سينمائي مشترك، ولكن ياسمين مشغولة الآن بالمشاريع الخاصة بها، وهو مشغول بـ الفيلم ويصور مسلسل جديد، ولكن في حالة إتاحة الفرصة لعمل فيلم مشترك سيتم التنفيذ.