وصل لـ نتنياهو وسرق أسلحة.. إسرائيل تفشل في فك لغز الجندي المزيف

أكدت قناة القاهرة الإخبارية أن جهات التحقيق في دولة الاحتلال مازالت تحاول فك لغز اختراق أمني تزعمه جندي مزيف شارك في القتال بجانب قوات الاحتلال في قطاع غزة.



وأوضحت القناة أن الجندي استطاع أن يصل إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، وسرق أسلحة وذخائر وطائرة مسيّرة من قوات جيش الاحتلال.



أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، مقتل جندي إسرائيلي، في معركة شمال قطاع غزة.

ووفقا لبيانات جيش الاحتلال فقد فقد وصل عدد القتلى في صفوفه منذ بداية الحرب على قطاع غزة 509 جنود، 175 منهم منذ بداية العمليات البرية في قطاع غزة، وأصيب 2265 شخصا منهم 360 في حالة خطيرة.

في المقابل، واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 21978 فلسطيني، فيما وصل عدد المصابين إلى و57697 ، 70% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

ومع استمرار العدوان الهمجي، توقفت معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.