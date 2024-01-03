صحف السعودية| الأرصاد تحذر من سوء حالة الطقس خلال الساعات القادمة.. المملكة ترسل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

تناولت صحف السعودية الصادرة اليوم، الأربعاء، أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن السعودي والعربي.

صحف عكاظ

أكدت وزارة التعليم السعودية، أن اعتراض شاغلي الوظائف التعليمية من عدم النقل في الحركة الخارجية للعام الدراسي الحالي متاح خلال 5 أيام من إعلان نتائج الحركة رسمياً.

وبينت الوزارة في القواعد التنظيمية لنقل شاغلي الوظائف التعليمية لهذا العام أن الاعتراض على نتيجة إجراءات النقل يكون من خلال تقديم طلب عن طريق نظام «فارس» الإلكتروني خلال خمسة أيام بعد إعلان النتيجة، وذلك وفقاً للخطة الزمنية المعتمدة من قبل الوزارة.

وأشارت الوزارة السعودية إلى أنه لن يقبل العدول عن النقل بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات التي تنتهي في السادس من شهر رجب القادم.

وفي خبر آخر، غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 36 متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، والتي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة.

ويأتي ذلك تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، حيث تحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية تزن 24 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

كما يأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

صحيفة الوطن

توقعت الأرصاد السعودية أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض والقصيم ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك، حائل والمدينة المنورة، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة.

في حين لا تزال الفرصة مهياة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

وفي خبر آخر، أدت سلسلة من الزلازل القوية التي ضربت غرب اليابان إلى مقتل ما لا يقل عن 48 شخصا وإلحاق أضرار بآلاف المباني والمركبات والقوارب. وحذر المسؤولون من احتمال وقوع مزيد من الزلازل في المستقبل.

واستمرت الهزات الارتدادية في هز مقاطعة إيشيكاوا والمناطق المجاورة بعد يوم من وقوع زلزال بقوة 7.6 درجات على مقياس ريختر ضرب المنطقة.

وقال مسئولون، إنه تأكد مقتل 48 شخصا في إيشيكاوا. وأضافوا أن 16 آخرين أصيبوا بجروح خطيرة، في حين كانت الأضرار التي لحقت بالمنازل كبيرة لدرجة أنه لا يمكن تقييمها على الفور.

وذكرت تقارير إعلامية يابانية أن عشرات الآلاف من المنازل دمرت.

وعلى الرغم من أن أعداد الضحايا استمرت في الارتفاع تدريجياً، فإن التحذيرات العامة السريعة، التي تم بثها عبر البث الإذاعي والهواتف، والاستجابة السريعة من عامة الناس والمسئولين، يبدو أنها أبقت على الأقل بعض الأضرار تحت السيطرة.

وأثبتت جهود الإنقاذ التي أعقبت ذلك بسرعة من رجال الإطفاء والشرطة والجيش شهادة على كيفية صمود هذه الأمة مرارًا وتكرارًا في مواجهة الكوارث، التي أصبحت عمليًا جزءًا من الحياة اليومية.

وقال توشيتاكا كاتادا، الأستاذ بجامعة طوكيو والمتخصص في الكوارث، إن الناس كانوا مستعدين لأن المنطقة تعرضت للزلازل في السنوات الأخيرة، وكان لديهم خطط الإخلاء وإمدادات الطوارئ في المخزون.

وحذر كاتادا من أن الوضع لا يزال محفوفا بالمخاطر ولا يمكن التنبؤ به، وكان زلزال وتسونامي مارس 2011 الذي ضرب شمال شرقي اليابان قد سبقته زلازل أخرى.

صحيفة المدينة

قرر مجلس إدارة شركة جاز العربية للخدمات الموافقة على انتقال الشركة من السوق الموازية - نمو إلى السوق الرئيسية.

وأوضحت الشركة في بيان لها على “تداول”، أن مجلس الإدارة وافق كذلك على تعيين شركة يقين المالية كمستشار مالي لغرض الانتقال، وذلك بناء على متطلبات قواعد الإدراج المحدثة والمعدلة.

وأشارت الشركة إلى أن الانتقال إلى السوق الرئيسية خاضع لموافقة السوق المالية السعودية ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات التي نصت عليها قواعد الإدراج، مبيّنةً أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات تخص هذا الموضوع.

وفي خبر آخر، أظهر تقرير اقتصادي نُشر الأربعاء تباطؤ وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في الهند خلال ديسمبر الماضي، حيث تراجع مؤشر “إتش. إس. بي. سي” لمديري مشتريات قطاع التصنيع في الهند إلى 9ر54 نقطة، وهو أقل مستوى له منذ 18 شهرًا.

يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط، ورغم تراجع المؤشر خلال الشهر الماضي ما زال أعلى من 50 نقطة للشهر الثلاثين على التوالي.