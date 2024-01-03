اندلاع حريق في مصنع تنظيف أقطان بأسيوط

اندلع صباح اليوم الأربعاء، حريق في مصنع لتنظيف الاقطان بالمدينة الصناعية بدشلوط في مركز ديروط بأسيوط.



وتلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بمصنع تنظيف اقطان بالمدينة الصناعية بدشلوط.

وانتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق بمصنع تنظيف اقطان ملك " عمرو . ج . ك " وأسفر الحريق عن احتراق 3 أطنان قطن وماكينة تنظيف اقطان ، دون وقوع خسائر بشرية، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.