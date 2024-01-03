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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحباط محاولة تهريب 2 طن سولار بالأقصر

المتهمين
المتهمين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمراقبة الأسواق والمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع والتصدى لمحاولات رفع الأسعار والرقابة على السلع المدعمة.

 أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن "الأقصر" عن ضبط (سائق ، عامل – مقيمان بمحافظة أسوان) .. حال إستقلالهما سيارة نقل بدائرة مركز شرطة إسنا محمل عليها (9 براميل سولار بإجمالى 2 طن سولار بدون أوراق أو فواتير) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد البترولية بقصد بيعها فى السوق السوداء وتحصلهما عليها من مسئول عن محطة وقود بدائرة المركز "أمكن ضبطه".

كما تم ضبط (سائق ومزارع – مقيمان بمحافظة أسوان) .. حال إستقلالهما سيارة نقل بدائرة مركز شرطة إسنا محمل عليها (10 براميل سولار بإجمالى 1,500 طن سولار بدون أوراق أو فواتير) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد البترولية بقصد بيعها فى السوق السوداء وتحصلهما عليها من مسئول عن محطة وقود بدائرة المركز، "أمكن ضبطه" .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية إحباط محاولة تهريب استقرار الأسعار الرقابة على السلع السلع المدعمه السوق السوداء أمن الأقصر

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