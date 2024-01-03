حملات أمنية على الخارجين عن القانون بأسوان ودمياط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

أسفرت جهود الحملات فى مديرية أمن أسوان عن ضبط (15) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (13 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 7,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو"– بندقية خرطوش- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (16 متهم لـ 9 منهم معلومات جنائية) و تنفيذ عدد (685) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 9 كيلو جرام لمخدر البانجو- 6,500 كيلو لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين).. بحوزة (6 متهمين لـ 5 منهم معلومات جنائية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.