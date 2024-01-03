كيف يكون الأخذ بالأسباب؟ .. المأثور عن النبي |فيديو

قال الدكتور محمد إسماعيل مالكة من علماء وزارة الأوقاف، أن نصر الله للمؤمنين لن يتأتى إلا بالأخذ بالأسباب، لأن الله جعل لكل شيء سببا، وأسباب النصر مادية كامتلاك العتاد والسلاح وإعداد العدة والخطة للزود عن أوطاننا ، للافتا إلى أن هناك أسباب معنوية، ومن أهمها التضرع والدعاء بصدق أن يرزقنا الله النصر، ويمدنا بالقوة.

واستشهد مالكة بما حدث في موقعة بدر، ححيث قال الحق في كتابه: « إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لهم أني ممدكم بألف من الملائكة». سورة الأنفال، فمعنى الاستغاثة هنا أي الدعاء وطلب القوة من الله القوي العزيز.

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