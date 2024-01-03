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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استطلاع يكشف رفض الإسرائيلين لـ نتنياهو حتى لو انتهت حرب غزة.. وبديل محتمل

نتنياهو
نتنياهو

تزداد مساحة الرفض لزعيم الكيان الصهيوني بنيامين نتانياهو وفق ما أشارت استطلاعات الرأي.

وأوضح استطلاع رأي جديد، أن فئة كبيرة من الإسرائيليين لا تريد بقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في السلطة، بعد انتهاء الحرب في غزة، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.

وقال الاستطلاع، الذي أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، إن 85 بالمئة من الإسرائيليين يريدون من نتنياهو (74 عاما) تسليم السلطة إلى شخص آخر عقب انتهاء الحرب ضد حماس.

وأجري الاستطلاع الجديد ، في الفترة من 25 إلى 28 ديسمبر الماضي وشمل 605 أشخاص، من الرجال والنساء.

وأيد الاستطلاع حصول بيني جانتس وزير الدفاع السابق الذي يخدم حاليا إلى جانب نتنياهو في حكومة الحرب، على أن يكون محل نتنياهو بحصوله على 23 بالمئة من أصوات المشاركين.
يأتي ذلك فيما رفض وزير المالية الصهيوني الإدانة الأمريكية له على تصريحاته وتصريحات زميله الوزير المتطرف بين جفير.

وأكد وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريش الأربعاء ، على رفضه الإدانة الأمريكية لمقترحه بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة قائلا:"لن نوافق على استمرار الوضع القائم في غزة"

ويأتي تعليق سموتريش بعد ساعات من تنديد الخارجية الأمريكية بتصريحات أدلى بها وزيرا الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريش دعَوَا فيها إلى عودة المستوطنين اليهود إلى قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الحالية و"تشجيع" الفلسطينيين على الهجرة من القطاع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ، إن الولايات المتحدة ترفض التصريحات الغاضبة وغير المسؤولة للوزيرين الإسرائيليين سموتريش وبن غفير -"لا ينبغي أن يكون هناك تهجير جماعي للفلسطينيين من غزة". وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "أوضح لنا المسؤولون الإسرائيليون، بما في ذلك رئيس الوزراء، أن مثل هذه التصريحات لا تمثل سياسة الحكومة الإسرائيلية. ويجب أن تتوقف على الفور. وغزة أرض فلسطينية وستظل كذلك".

وعقب الوزير بن غفير على التصريحات وقال : "أقدر الولايات المتحدة الأمريكية كثيرا، لكن مع كل الإحترام ، نحن لسنا نجمه في العلم الأمريكي. الولايات المتحدة هي أفضل أصدقائنا لكن قبل كل شيئ سنقوم بما هو أفضل لإسرائيل: هجرة مئات آلاف الفلسطينيين من غزة ستسمح لسكان غلاف غزة العودة إلى بيوتهم والعيش بأمان وستحمي حياة الجنود الإسرائيليين".

وأضاف الوزير بن غفير : "أطالب من هنا رئيس الحكومة ووزير الخارجية - هذه فرصة لتركيز مشروع تشجيع هجرة سكان غزة لدول العالم، يوجد لنا شركاء يمكننا الاستعانة بهم، تشجيع الهجرة سيتيح لنا لإعادة سكان غلاف غزة الى بيوتهم وسكان غوش قاطيف".

احتلال استطلاعات الرأي إستطلاع رأي الحرب ضد حماس الحرب في غزة

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