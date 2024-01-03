نصائح للحد من خطر الإصابة بالتهابات الأذن.. تعرف عليها

نشرت هيئة الدواء المصرية، مجموعة إاجراءت للحد من خطر الإصابة بالتهابات الأذن، وتجنبها .
ونصحت هيئة الدواء المصرية باتباع النصائح التالية:
تلقى اللقاحات: قد تساعد لقاحات الإنفلونزا الموسمية ولقاحات المكوَّرات الرئوية وغيرها من اللقاحات البكتيرية على منع التهابات الأذن.
تغطية الفم والأنف عند العطس والسعال.
الوقاية من نَزَلات البرد وغيرها من الأمراض عن طريق الاهتمام بالنظافة العامة وغسل اليدين جيداً وبشكل متكرر.
عدم مشاركة أواني الطعام والشراب مع الآخرين.
التوقف عن التدخين، والبعد عن أماكن التدخين والمدخنين؛ لتجنب التدخين السلبي.
الرضاعة الطبيعية: حيث يحتوي لبن الأم على أجسامٍ مُضادَّة قد تُوفِّر الحماية من التِهابات الأُذن.