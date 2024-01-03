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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

نصائح للحد من خطر الإصابة بالتهابات الأذن.. تعرف عليها

صدى البلد

نشرت هيئة الدواء المصرية، مجموعة إاجراءت للحد من خطر الإصابة بالتهابات الأذن، وتجنبها .

ونصحت هيئة الدواء المصرية باتباع النصائح التالية:​

تلقى اللقاحات:​  قد تساعد لقاحات الإنفلونزا الموسمية ولقاحات المكوَّرات الرئوية وغيرها من اللقاحات البكتيرية على منع التهابات الأذن.​

تغطية الفم والأنف عند العطس والسعال.​

الوقاية من نَزَلات البرد وغيرها من الأمراض عن طريق الاهتمام بالنظافة العامة وغسل اليدين جيداً وبشكل متكرر.​

عدم مشاركة أواني الطعام والشراب مع الآخرين.​

التوقف عن التدخين، والبعد عن أماكن التدخين والمدخنين؛ لتجنب التدخين السلبي.​

الرضاعة الطبيعية:​ حيث يحتوي لبن الأم على أجسامٍ مُضادَّة قد تُوفِّر الحماية من التِهابات الأُذن.​

هيئة الدواء الأذن لقاحات الأنفلونزا الفم ن ز لات البرد

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