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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

العمل تبدأ تنفيذ دورة تدريبية عن «تعزيز قُدرات مفتشي المديريات»

صدى البلد

افتتح حسن شحاتة وزير العمل ، اليوم، بديوان عام الوزارة ، دورة تدريبية حول "تعزيز قُدرات مفتشي العمل بالمديريات" ، تنظمها الوزارة ضمن سلسلة دورات تدريبية تَعتزُم تنظيمها في إطار خطة تدريبية، لتنمية مهارات جميع العاملين بالمديريات على أنشطة ومجالات عمل الوزارة الميدانية ومنها  "تفتيش العمل ، وتفتيش السلامة والصحة المهنية، وشؤون العمالة غير المنتظمة، وشؤون المنظمات النقابية، والتدريب المهني ، ورعاية القوي العاملة".

 

وأوضحت الوزارة، أن هذه الدورة يتم تنظمها تحت إشراف الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والإدارة العامة لتنمية وإدارة المواهب ، وتستمر لمدة يومين ويُشارك فيها 72 من العاملين بـ 23 مديرية في مجال تفتيش العمل ورعاية القوى العاملة .

 

وقال الوزير في كلمة أمام المُشاركين أن هذه الدورات الهدف منها توحيد مفاهيم تفتيش العمل وقوائم المُراجعة بين جميع مديريات العمل، والعمل على مواجهة التحديات التي قد تواجه مُفتشي العمل أثناء تطبيق قانون العمل.

 

وأكد أهمية تلك الدورات و اللقاءات مع العاملين بمديريات العمل لمعرفة المعوقات التي قد تواجههم والعمل على حلها وتذليلها ، وحث جميع المشاركين بالدورة التدريبية على أهمية تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج طبقا للقانون، مشددًا على متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور بمنشآت القطاع الخاص، واستيفاء نسبة تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة "ذوي الهمم" تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل .

 يُحاضر في الدورة: أحمد إسماعيل مستشار الوزارة لشؤون المديريات ، وسيد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل ، ومحمد عليان وكيل مديرية العمل بالقليوبية.

 حضر فعاليات الافتتاح: شيماء محمود مدير عام المكتب الفني، وأحمد معروف مدير عام العلاقات العامة والمراسم، وإسلام عبد المالك مدير عام شئون المديريات ، وممثلي الإدارة العامة لتنمية وإدارة المواهب.

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