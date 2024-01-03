قفزة في القطاع الخاص غير النفطي السعودي

حقق القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية نتائج جيدة في نهاية عام 2023، وفق ما ذكر موقع “الشرق بلومبيرج”.

وزاد نمو المبيعات في آخر شهر من العام الماضي لأعلى مستوى في 6 أشهر.

جاء ذلك وفق ما أوضحت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن بنك الرياض اليوم، الأربعاء.

وكان الدافع وراء نمو المبيعات الذي كان من بين أسرع المعدلات المسجلة في السنوات التسع الماضية، بسبب استقطاب الشركات عملاء جدد وتحسن ظروف الطلب.

ونتيجة لذلك، قامت الشركات غير المنتجة للنفط بشراء المزيد من مستلزمات الإنتاج، حيث تشير أحدث البيانات إلى زيادة ملحوظة في إجمالي المشتريات.

وساعد ذلك على حدوث ارتفاع حاد ومتسارع في مستويات المخزون مقارنة بشهر نوفمبر.

وسجل مؤشر مديري المشتريات 57.5 نقطة للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر، مدفوعاً بتسارع زيادة الطلبات الجديدة، لا سيما في قطاع الصناعة.