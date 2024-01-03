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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بكوب حليب.. طريقة عمل الزبدة الصفراء النيوزيلندية

صدى البلد

تعد الزبدة من الأساسيات التي لا نستطيع التخلي عنها ولذلك نقدم لكي طريقة عمل الزبدة الصفراء النيوزيلندية في المنزل  للشيف محمود يونس
*المكونات:*
كوب من الحليب.
كوب من الزيت.
كوب من الزبدة المذابة.
2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.
ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
رشة صغيرة من الملح.
*طريقة التحضير:*
نحضر خلاط ونضع فيه الحليب ونخلطة جيدا حتي تتكون الرغوته الكثيفة او الفوم.
نضع كوب الزبدة المسالة والتي يجب ان تكون باردة وخلطها جيدا مع الحليب حتي تذاب فيه تمام.
نضيف الخل وعصير الليمون والملح للخليط السابق ونخلط مرة ثالثة خلط جيد جدا.
نبدا نلاحظ ان الخليط بدا يتقل نبدأ بعد ذلك نضيف الزيت اثناء الخلط بالتدريج وببطئ ويجب ان يكون الزيت نقي وذو جودة عالية. 
نصب الخليط في القالب المناسب ونضعه في الثلاجة في التبريد على الأقل ٣ ساعات.
بعد ذلك يتكون معنا قالب زبدة تقريبا وزنه كيلو جرام.

الزبدة النيوزيلندي طريقة عمل الزبدة كوب من الحليب نيوزيلندية

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