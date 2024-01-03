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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

سلامتك تهمنا تصل القليوبية لنشر ثقافة السلامة المهنية داخل الشركات

صدى البلد

نظمت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل ، بالتعاون مع مديرية العمل بمحافظة القليوبية ندوة للتوعية حول مجالات السلامة والصحة المهنية، بشركة العربي للصناعات، وذلك فى إطار مبادرة: "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل شركات المحافظة.

وحضر الندوة 7 من ممثلي السلامة والصحة المهنية من مديري السلامة والصحة المهنية بالشركات الكائنة بمنطقة عمل بنها، كما بلغ إجمالي الحضور70 مشاركا، تأتي تنفيذاً لاستراتيجية وزارة العمل بتكثيف التوعية والتثقيف والندوات وورش العمل لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى القطاعات المختلفة لتوفير الحماية اللازمة للعنصر البشرى والحفاظ على الممتلكات وتوفير مناخ عمل آمن والتوعية بمباديء وإشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وفقاً للكتاب الخامس من قانون العمل بشأن اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وتمت الندوة تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وإدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية.

وأوضحت إيمان السيد مدير المديرية، أن تلك المبادرات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، بضرورة تكثيف التوعية ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف المنشآت بالمحافظات ، خاصة كثيفة العمالة ، للتوعية بمخطار بيئة العمل وكيفية الوقاية منها وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر.

 

وأضافت انها افتتحت الندوة يرافقها محمد عليان وكيل المديرية ، بحضور المهندسة غادة ابراهيم رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بديوان عام الوزارة ، والدكتورسعيد البربري نائب رئيس قطاع العربي للصناعات ، والدكتور محمد هيبة رئيس نشاط الانتاج بشركة العربي للصناعات ، والمهندسة سعاد محمد الحصري مدير مكتب السلامة والصحة المهنية ببنها.

 ونوهت مدير المديرية، إلى أن الندوة تضمنت عدة محاور منها: "مباديء السلامة والصحة المهنية ومناقشة المخاطر المهنية في بيئة العمل والحوادث الجسيمة وإصابات العمل".

كما قدم الدكتور يوحنا الخراط مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالوزارة محاضرة بعنوان: "الأمراض المهنية ولجان التحكيم الطبي"، وألقت المهندسة داليا عبد الغني مفتشة السلامة والصحة المهنية بمكتب بنها محاضرة أيضاً بعنوان: "مفاهيم السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل واصابات العمل والحوادث الجسيمة"، وفي الختام جرى الرد على جميع أسئلة واستفسارات الحضور، مع تقديم الشكر والتقدير لما تبذله وزارة العمل والمديرية من برامج توعوية حرصاً منها على توفير السلامة والصحة المهنية للمؤسسات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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