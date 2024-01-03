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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمل الغربية تسلم 24 عقدا للشباب وشهادات اتمام التدريب

صدى البلد

سلمت مديرية العمل بمحافظة الغربية ، 24 عقدا للعمل لشباب المحافظة ، منها 9 عقود لذوي الهمم  ، وكذلك تسليم 16 شهادة إتمام التدريب المهنى بالورش المختلفة بمركز التدريب المهنى الثابت والوحدة المتنقلة التابعة للمديرية ضمن المبادرة الرئاسية: "حياة كريمة" فى القرى الأكثر إحتياجاً ومبادرة: "مهنتك مستقبلك" لتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة فى سوق العمل الداخلى والخارجى .

 وتمت الاحتفالية بديوان عام المحافظة ، بحضور اللواء الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، ضمن جهود المديرية من خلال إداراتها ومكاتبها التابعة لتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين ، وكذلك برامج تدريبية مجانية لهم لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم للحصول على تلك الفرص بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى وتحت إشراف الإدارة المركزية للتشغيل بالوزارة ، والإدارات المعنية  .

وأوضح أحمد القللي مدير المديرية ، أن تلك الفعاليات جرت تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة ، وتنفيذاً لتوجيهاته بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل لائقة ومناسبة لهم فى منشآت القطاع الخاص ، وتوفير دورات تدريبية على المهن التي يحتاجها سوق العمل بالمحافظات لتأهيلهم للحصول على تلك الفرص.

وأضاف مدير المديرية أنه سلم ومحافظ الغربية الشهادات وعقود العمل ، بعد مراجعتها والإطمئنان على تطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 3500 جنيه فى كل عقد منها تنفيذاً لتكليفات وزير العمل للمديريات ، وكذلك الاستمرار فى توفير برامج تدريبية مجانية للشباب لتأهيلهم لدخول سوق العمل من خطة التدريب للعام 2023 / 2024 .

حضر الاحتفالية رباب ابواليزيد مدير إدارة بحوث العمالة والتدريب ، ونصر عريضة مدير منطقة المحلة الكبرى.  

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