"عمل الوادي الجديد" تنشر "ثقافة السلامة المهنية" في المدارس

نظمت مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد ندوة للتوعية فى مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، قام بها مكتب السلامة والصحة المهنية بالخارجة ، وإدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، بمدرسة الخارجة الابتدائية المشتركة بمدينة الخارجة بالوادى الجديد ، وبحضور 71 من الطلاب والعاملين بالمدرسة ، تحت عنوان: "سلامتك تهمنا"للتوعية بمفهوم السلامة والصحة المهنية وتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل وخطة الطوارئ وكيفية إعدادها ، وكيفية استخدام وسائل الحماية المدنية ( طفايات الحريق) ومواجهة الأزمات والكوارث وطرق مواجهة المخاطر .

وكذلك البدء في تنفيذ دورات تدريبية مجانية على مهنة التفصيل والخياطة للفتيات ، ومهنة السباكة الصحية للشباب بوحدة التدريب المتنقلة التابعة للمديرية وذلك بقرية اللواء صبيح بمركز الفرافرة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر إحتياجاً ومبادرة: "مهنتك مستقبلك" لتدريب الشباب التى أطلقتها الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتدريب المهنى لتدريب الشباب من الجنسين فى القرى والنجوع على المهن التي يتطلبها سوق العمل وتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل لائقة .

وأوضح أحمد حسين طليب مدير المديرية ، أن تلك الجهود التي تقوم بها المديرية وأجهزتها تأتي لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير مزيد من البرامج التدريبية المجانية لهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي.

وايضاً تكثيف التوعية والتثقيف فى المنشآت كثيفة العمالة بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين والمترددين عليها بأهمية تطبيق اشتراطاتها وضرورة تأمين بيئة العمل ضد حدوث المخاطر ، وأضاف مدير المديرية أن الندوة تناولت عرض موضوعات تخص سلامة وتأمين العاملين والطلاب بالمدرسة وتأمين بيئة العمل ، وأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى كل مجالات الحياة للحفاظ على الموارد البشرية والمادية .

كما تواصل المديرية متابعة برامج التدريب المهنى المجانية المقدمة للشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل بمراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدة المتنقلة لتنمية مهارات الشباب وتأهيلهم للحصول على فرص عمل مناسبة داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة ، تحت رعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ .

1

2

3

4

5

6