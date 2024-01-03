البنك المركزي يجهز لسداد 700 مليون دولار مستحقات نادي باريس.. تفاصيل

مع بداية العام الجديد، وتحديداً في ينايرالجاري ، تستعد الحكومة المصرية لسداد مبلغ 700 مليون دولار كأقساط دورية لصالح دول نادي باريس.

و يقوم البنك المركزي بدفع 1.4 مليار دولار سنويًا في قسطين، في يناير ويوليو، لدول نادي باريس.

أكدت مصادر داخل البنك المركزي، في تصريحات سابقة لصدى البلد، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في أداء التزاماتها الخارجية، خاصة بعد ارتفاع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى مستويات غير مسبوقة في الفترات السابقة.

تسهم هذه المؤشرات بشكل كبير في تحسين المستوى المالي والائتماني للاقتصاد الوطني من قبل المؤسسات المالية الأجنبية.

وفقًا لتقارير رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري، بلغ إجمالي الدين الخارجي لمصر حوالي 8.212 مليار دولار بنهاية يونيو من العام الماضي، مقارنة بـ 6.7 مليار دولار لنفس الفترة في العام السابق، مما يمثل زيادة قدرها 1.512 مليار دولار.

نجحت مصر بنهاية يونيو الماضي في سداد ديونها وفوائدها بمجموع قدره 7.644 مليار دولار، مقارنة بـ 4.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق. يتضمن ذلك ديونًا مدفوعة بقيمة تقترب من 2 مليار دولار وفوائد تزيد عن 5.65 مليار دولار.

يبلغ إجمالي الدين العام الخارجي على مصر حوالي 164.73 مليار دولار، مما يمثل 40.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 155.71 مليار دولار في يونيو من العام المالي السابق بنسبة 32.6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

يضم نادي باريس 19 دولة عضو، منها الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، سويسرا، استراليا، النمسا، بلجيكا، كندا، الدنمارك، فنلندا، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، هولندا، النرويج، روسيا، إسبانيا، والسويد.