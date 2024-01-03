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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية| آية واحدة تقضي على النسيان رددها قبل الامتحانات.. دعاء قيام الليل يسخر لك كل شيء احرص عليه وأنت فى سريرك

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان والأخبار التي تهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

قبل امتحانات نصف العام.. آية واحدة تقضي على النسيان رددها كثيرا
 

5 أعمال من فعلها رأى تيسير فى كل أموره من حيث لا يحتسب
 

دعاء المذاكرة وعدم النسيان وسرعة الحفظ والفهم..ردده قبل الامتحانات
 

السيدة فاطمة بنت رسول الله.. علي جمعة يحكي سيرتها العطرة ووصيتها
 

أسرار وعجائب سورة الفاتحة
 

إنشاء لجنة مشتركة من الأزهر والكنائس للدعوة لوقف العدوان على غزة
 

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امتحانات نصف العام دعاء المذاكرة وعدم النسيان السيدة فاطمة بنت رسول الله أسرار وعجائب سورة الفاتحة لجنة مشتركة من الأزهر والكنائس للدعوة لوقف العدوان على غزة القارئ الشيخ مصطفى السيد المنشري أواخر سورة البقرة حكم استعمال صابون ومعقمات تحتوي على رائحة معطرة أثناء الإحرام حكم التحية بقول صباح الخير بدلا من السلام عليكم

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