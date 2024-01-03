ضربات قوية.. كتائب القسام تفجر عبوات ناسفة في قوة إسرائيلية راجلة

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الأربعاء، تفجير عبوتين في قوة إسرائيلية راجلة من 7 جنود شرق خزاعة جنوب القطاع.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: “فجرنا عبوتين في قوة صهيونية راجلة من 7 جنود شرق خزاعة جنوب القطاع وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح”.

وأضافت: "استهدفنا جرافة صهيونية من نوع D9 بقذيفة الياسين 105 شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، استشهاد 7 من عناصرها من ضمنهم نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري الذي اغتاله الاحتلال الإسرائيلي في لبنان.