فيديو جديد يظهر لحظة تفجير كرمان الإيرانية قرب مقبرة سليماني

وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة وقوع انفجار في كرمان الإيرانية قرب مقبرة قاسم سليماني قائد الحرس الثوري الإيراني السابق، الذي قتل جراء غارة أمريكية قرب مطار بغداد في العاصمة العراقية.

وكشفت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" نقلًا عن مصدر مطلع قوله إن الانفجارين اللذين حدثا بالقرب من مرقد الجنرال قاسم سليماني في كرمان تما بعملية إرهابية.

وذكر المصدر أن الانفجارين لم ينجما عن تفجير انتحاري وإنما نجما عن تفجير عبوتين ناسفتين عن بعد.

وأعلنت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية عدم تواجد أي من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني بمحیط منطقة انفجار كرمان وأنهم لم يصابوا بأذى في هذا الحادث.

واسفر الانفجارين عن سقوط 103 قتلى و141 جريحًا، إذ أكدت الطوارئ الإيرانية أن حالة بعض مصابي الانفجارين خطيرة واحتمالات بارتفاع أعداد القتلى.

ونقل تلفزيون (برس.تي.في) الإيراني عن نائب محافظ كرمان القول إن الانفجارين كانا "هجوما إرهابيا".