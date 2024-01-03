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رئيس التحرير
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ديني

بعد غد.. انطلاق قوافل دعوية وندوات في الإفتاء والتثقيف بمساجد شمال سيناء

مدير مديرية أوقاف
مدير مديرية أوقاف شمال سيناء محمود مرزوق

أكد مدير مديرية أوقاف شمال سيناء محمود مرزوق اليوم /الأربعاء/ أنه سيتم اعتبارا من يوم الجمعة المقبل إطلاق قوافل دعوية مشتركة ؛ وذلك في إطارالتعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف.


وذكرت المديرية ، في بيان لها اليوم ، أنه في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة ؛ تنطلق الجمعة القادمة عشر قوافل دعوية بعنوان (الصحة الإنجابية بين حق الوالدين وحق الطفل) وتشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط التثقيفي للطفل.


وفي إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية .. تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة شمال سيناء يومي الخميس والجمعة وتضم 8 من علماء وزارة الأوقاف ، و3 من علماء الأزهر الشريف ، و2 من أمناء الفتوى بدار الافتاء المصرية ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع (الصحة الإنجابية بين حق الوالدين وحق الطفل).


ومن جهة أخرى .. تنطلق ثلاث قوافل دعوية إلى محافظات (شمال سيناء – جنوب سيناء – القليوبية ) الجمعة القادمة في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف.


وفي إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي..تقام يوم السبت المقبل بعد صلاة العشاء "ندوات الإفتاء والتثقيف الفقهي" وعددها 48 ندوة تحت عنوان قاعدة (لا ينكر تغير الفتوى بتغير الزمان) ونماذج من تطبيقاتها في حياتنا اليومية".

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