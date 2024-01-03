الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل لميليشيا الحوثي في تعز

أعلن الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة تسلل لمليشيا الحوثي بالريف الغربي لتعز.

وحسب وكالة "خبر" للأنباء، تمكنت القوات بمحافظة تعز، اليوم الأربعاء، من إفشال محاولة تسلل جديدة لمليشيا الحوثي في إحدى جبهات المحافظة.

وذكرت مصادر عسكرية ميدانية، أن القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة الشعبية أفشلت محاولة تسلل لمليشيا الحوثي في جبهة الدفاع الجوي شمالي المدينة.

وفي وقت سابق، تصدت القوات لطيران مسير تابع لمليشيا الحوثي فوق مواقع شرقي المدينة، بالتزامن مع استهداف القوات الحكومية بقصف مدفعي لتحركات حوثية بالريف الغربي للمحافظة.