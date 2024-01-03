مصدر إيراني: مصرع 4 من ضباط الشرطة في انفجارات محافظة كرمان

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر مطلع بأن 4 من ضباط الشرطة الإيرانية لقوا مصرعهم من بين القتلى في الحادث انفجارات محافظة كرمان.

وكانت هيئة الطوارئ الإيرانية أعلنت ارتفاع عدد ضحايا التفجيرين الإرهابيين في كرمان إلى 103 قتلى و141جريحا.

ووفقا لوكالة تسنيم، كان هناك حقيبتان مفخختان ويبدو أن منفذ أو منفذی الهجوم فجروا القنبلتين بجهاز تحكم عن بعد.

وكشف مسؤول إيراني للتلفزيون الرسمي أن الانفجارين اللذان وقعا في كرمان قرب مقبرة سليماني كان هجوما إرهابيا.

وقال محافظ كرمان الإيرانية إن الانفجارين وقعا بفارق 10 دقائق ولكن لا معلومات دقيقة عن أسباب الانفجارين