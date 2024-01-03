ارتفاع ضحايا انفجاري كرمان إلى 188 قتيلا

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد ضحايا التفجيرين في كرمان بإيران إلى 188 قتيلا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الحكومة الإيرانية، الحداد العام غدًا في جميع أنحاء البلاد، على ضحايا الانفجارين اللذين وقعا في كرمان قرب مقبرة قاسم سليماني قائد الحرس الثوري الإيراني السابق، الذي قتل جراء غارة أمريكية قرب مطار بغداد في العاصمة العراقية.

حصيلة أولية مقتل 103 إيرانيين

ولقي ما لا يقل عن 103 إيرانيين، اليوم الأربعاء، حتفهم وأصيب 173 آخرين، جراء انفجارين قرب مقبرة سليماني بمدينة كرمان، حيث كانو يحيون الذكرى الرابعة لاغتيال الجنرال الإيراني السابق.

وذكرت السلطات في كرمان أن الانفجارات نتيجة عمل إرهابي، وقامت بتفعيل إجراءات الطوارئ في المستشفيات لاستقبال المصابين.