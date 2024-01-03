وسط توعد طهران.. مسئول إيراني يتهم إسرائيل بالتورط في انفجارات كرمان

ذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية، أن مسئولا في محافظة كرمان الإيرانية، حمّل إسرائيل المسئولية عن انفجارات اليوم، قرب مقبرة قائد الحرس الثوري الإيراني السابق، الذي قتل في غارة أمريكية، قرب مطار بغداد، في العاصمة العراقية.

ونُقل عن متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، قوله: إن الرد على هذه الجريمة يجب أن يكون في تل أبيب.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الحكومة الإيرانية، الحداد العام غدًا في جميع أنحاء البلاد، بعد الانفجارين اللذين وقعا في كرمان قرب مقبرة قاسم سليماني.

توعد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

من جانبه، توعد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بالانتقام من المتورطين ومن يقفون خلف الهجوم الإرهابي الذي شهده مرقد قاسم سليماني في كرمان.

وكان نائب محافظ كرمان للشؤون الامنية، قال إن الانفجارين بمزار شهداء المحافظة اليوم، حدثا؛ نتيجة لعمل إرهابي.