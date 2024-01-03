رد مدمر.. دعوات في إيران لقصف تل أبيب بعد تفجير كرمان

ذكرت صحيفة “الجارديان" البريطانية، أن مسئول إيراني اتهم عملاء إسرائيليين بتنفيذ الهجوم على ضريح قائد فيلق القدس التابع لـ"الحرس الثوري" قاسم سليماني، في وقت سابق اليوم الأربعاء.

في غضون ذلك، كتب كيانوش جهانبور، المتحدث السابق باسم وزارة الصحة الإيرانية، على وسائل التواصل الاجتماعي، أن "الرد على هذه الجريمة يجب أن يكون فقط في تل أبيب وحيفا".

وفي وقت سابق، هدد وزير الدفاع الإيراني، الولايات المتحدة بأن عليها "الاستعداد للعواقب" في أعقاب اغتيال المسؤول الكبير في حماس صلاح العاروري الليلة الماضية في بيروت.

إلى ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني إن "اغتيال العاروري عمل إرهابي يثبت أن الكيان الصهيوني لم يحقق أهدافه في غزة رغم الدعم الأمريكي".