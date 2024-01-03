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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نصر الله يندد باغتيال إسرائيل لزعيم حماس.. ويستذكر استشهاد قاسم سليماني  

صدى البلد

أحيا زعيم حزب الله حسن نصر الله، الذكرى الرابعة لمقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، الذي سقط ضحية غارة أمريكية بطائرة بدون طيار.

 ونعى نصر الله، سليماني، خلال خطاب ألقاه في بيروت، قائلا: “حتى في قبره حي. باستشهاده أصبحت حياته أقوى وأكثر حضورا". 

وفي كلمته أمام حشد من أنصاره، قدم نصر الله تعازيه لفقدان "الأصدقاء" وسلط الضوء على مقتل القائد الأعلى لحركة حماس، صالح العاروري، وعزا وفاته إلى "العدوان الإسرائيلي الصارخ". 

وعندما بدأ نصر الله خطابه، أشار إلى نيته مناقشة التفجيرات التي وقعت في إيران في وقت سابق من اليوم الأربعاء، والعمليات الإسرائيلية المستمرة في غزة، والغارة التي وقعت يوم الثلاثاء بطائرة بدون طيار والتي أودت بحياة القيادي الكبير في حماس العاروري في بيروت.

اتهم حزب الله وحماس، إسرائيل، باغتيال العاروري، على الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي للمسؤولية من الاحتلال الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو. 

ووصف نصر الله، عملية الاغتيال، بأنها "عدوان إسرائيلي صارخ"، وهو شعار ردده كل من حزب الله وحماس في اتهاماتهما لإسرائيل.

يأتي الخطاب وسط تصاعد التوترات في المنطقة، حيث تناول نصر الله العديد من القضايا الملحة، بما في ذلك الأحداث الأخيرة في إيران والصراع الأوسع الذي يشمل إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

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