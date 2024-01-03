وزير خارجية إسرائيل الجديد يطالب بزيادة الضغط الدولي على إيران

بحث وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس، مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون ضرورة زيادة الضغط الدولي على إيران.

وحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، تحدث كاتس مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الأربعاء وشكره على دعم المملكة المتحدة المستمر في حرب إسرائيل ضد حماس.

كما ناقش الجانبان القضايا الإقليمية المهمة، مثل النفوذ الإيراني المتزايد في المنطقة وهجمات الحوثيين المستمرة على تجارة الشحن في البحر الأحمر.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس، كشف عن أن تل أبيب الآن تخوض حربًا عالمية ثالثة ضد إيران والإسلام المتطرف، حسب تعبيره.

وحسب موقع “i24news” العبري، قال كاتس في حفل تسلمه منصبه: “نحن في خضم حرب عالمية ثالثة ضد إيران والتطرف”، مضيفًا لسلفه إيلي كوهين "لقد قلت دائمًا إن لدينا وزير خارجية مليئًا بالطاقة والآن أنت ذاهب إلى وزارة الطاقة.. سنواصل العمل معًا كما فعلنا حتى اليوم".

وتابع قوله "إننا نمر بلحظات مؤلمة وصعبة ومفعمة بالأمل أيضًا في تعبئة البلد بأكمله. هذا العدو يذكرنا في أفعاله بأحلك الفترات في تاريخ البشرية ونحن مصممون وسنحقق أهداف انهيار حماس.. وأنا كوزير خارجية أولى أولوياتي وأولويات الوزارة ستكون عودة المختطفين إلى بيوتهم".