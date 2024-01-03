الاتحاد الأوروبي يدعو إلى محاسبة المتورطين في هجوم كرمان الإيرانية

أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، التفجيرين اللذين وقعا في مدينة كرمان الإيرانية، واصفًا الحادث بالـ"الإرهابي".

وحسب وكالة "فرانس برس"، أعرب الاتحاد الأوروبي عن إدانته بأشد العبارات الهجوم الذي وقع اليوم في مدينة كرمان في إيران، مؤكدًا تضامنه مع الشعب الإيراني.

وقال متحدث باسم الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان إن هذا العمل الإرهابي أدى إلى حصيلة مروعة من القتلى والجرحى بين المدنيين، مضيفًا “أفكارنا الآن مع الضحايا وعائلاتهم. ويجب محاسبة الجناة".

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بمقتل ما لا يقل عن 200 شخص وإصابة أكثر من 170 آخرين في انفجارين وقعا بالقرب من قبر القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في مدينة كرمان، في الذكرى الرابعة لاغتياله.

وأعلنت الحكومة الإيرانية، الحداد العام غدًا في جميع أنحاء البلاد، على ضحايا الانفجارين اللذين وقعا في كرمان قرب مقبرة قاسم سليماني.

وذكرت السلطات في كرمان أن الانفجارات نتيجة عمل إرهابي، وقامت بتفعيل إجراءات الطوارئ في المستشفيات لاستقبال المصابين.