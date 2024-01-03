توعدتها بدفع الثمن غاليا.. إيران تتهم إسرائيل وأمريكا بالتورط في هجوم كرمان

توعد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إسرائيل، اليوم الأربعاء، بدفع ثمن هجوم مدينة كرمان غاليا.

وقال “رئيسي”، خلال فعالية لإحياء الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال القائد السابق لفيلق القدس، قاسم سليماني، اليوم،: "نحذر الكيان الصهيوني بأنه سيدفع ثمن جريمة كرمان غاليا، بما يدفعه للندم"، مؤكدا أنه سيتم كشف ومحاسبة مرتكبي التفجيرين.

فيما قال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، إن تفجير كرمان نفذه "عملاء لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية".

وأوضح قاآني، أن "هجوم كرمان تم تأمينه عن طريق أمريكا والكيان الصهيوني، ولن نتخلّى عن محاولة القضاء على إسرائيل".

وفيما يتعلق بحرب غزة، لفت إلى أن "أبطال هذا الميدان النضالي هم المقاومة الفلسطينية ومناصروها، وإن الذي يقاتل في فلسطين، هو قاسم سليماني وإخوانه في فلسطين".

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بمقتل ما لا يقل عن 200 شخص وإصابة أكثر من 170 آخرين في انفجارين وقعا بالقرب من قبر القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في مدينة كرمان، في الذكرى الرابعة لاغتياله.

وأعلنت الحكومة الإيرانية، الحداد العام غدًا في جميع أنحاء البلاد، على ضحايا الانفجارين اللذين وقعا في كرمان قرب مقبرة قاسم سليماني.

وذكرت السلطات في كرمان أن الانفجارات نتيجة عمل إرهابي، وقامت بتفعيل إجراءات الطوارئ في المستشفيات لاستقبال المصابين.