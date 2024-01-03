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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضربة أمنية لـ سارقيّ بث القنوات المشفّرة

أرشيفية
أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات واقعة ضبط مالك محل بدائرة قسم شرطة أكتوبر أول بالجيزة لبيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق، وبحوزته عدد 23 جهاز "ريسيفر" مُجهزين لبث القنوات الفضائية المشفرة "بدون ترخيص" ،  وبإستكمال الفحص ومناقشته أقر بتحصله على تلك الأجهزة من مالك محل - كائن بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة لبيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المحل المُشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول عنه ، وبالتفتيش فى حضوره عُثر على وحدة معالجة مركزية مُحمل عليها برامج لفك الحماية التقنية للقنوات الفضائية المشفرة - عدد 42 جهاز "ريسيفر" مُجهزين لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص ، وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات السالف ذكرها بالإشتراك مع مالك المحل بقصد تحقيق الربح المادى

 كما أمكن تحديد مصدر تلك الأجهزة (مالك أحد المصانع) حيث يقوم بإستغلاله فى تصنيع أجهزة الإستقبال لفك شفرة القنوات الفضائية بمحافظة الإسكندرية، وكذا إستغلاله لمنفذى توزيع ومخزن خاص بأحدهما لممارسة نشاطه، بالإشتراك مع آخران  مدير المصنع - مالك محل "موزع لمنتجات المصنع" بدائرة قسم شرطة أول المنتزه

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهداف المصنع والمخزن الملحق به ومقرى توزيع المنتجات ، وضبط المتهمين ، وبالتفتيش فى حضورهم تم ضبط (93556 جهاز إستقبال الإشارة وفك الشفرة والمستلزمات والأدوات والعدد والماكينات المستخدمة فى الإنتاج والتصنيع والتعبئة والتغليف– 


2 وحدة معالجة مركزية محمل عليهما برمجيات القرصنة وأكواد تشغيل سيرفرات المحتوى المقرصن - 2جهاز لإعادة البرمجة والمعالجة لأجهزة "الريسيفر" –  هاتف محمول خاص بمدير المصنع المشار إليه محمل عليه آثار ودلائل على نشاطهم غير المشروع.


بمواجهة المتهمين أقروا بإرتكابهم المخالفات المشار إليها بالإشتراك مع مالك المصنع بقصد تحقيق الربح المادى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق

 

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