بعد فشل الاحتلال في غزة|أمين المحامين العرب: اغتيال العاروري محاولة للنيل من عزيمة المقاومة

أدان الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، النقيب المكاوي بنعيسى، اغتيال الاحتلال الإسرائيلي لصالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، وعدد من مرافقيه بالعاصمة اللبنانية "بيروت"، مؤكدًا أن عملية الاغتيال استمرار لجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي المارق على الشرعية الدولية.



وقال بنعيسى - في بيان اليوم - إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى بعملية الاغتيال الجبانة إلى النيل من عزيمة المقاومة الفلسطينية بعد أن صمدت في وجه جيشه المدجج بالأسلحة الحديثة ولتغطية فشله في حرب غزة رغم الدعم السياسي والعسكري اللا محدود من الولايات المتحدة الأمريكية.



وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي سيدفع ثمن سعيه لتوسيع رقعة حربه في المنطقة غاليًا بعد تعديه على سيادة لبنان، مؤكدًا أن أي الاحتلال مصيره الزوال.



وأعرب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب - في ختام بيانه - عن خالص تعازيه ومواساته للشعب الفلسطيني الأبي ومقاومته الباسلة في أحد أهم رموزها صالح العاروري الذي استشهد دفاعًا عن قضية بلاده العادلة.