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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يعلن حالة تأهب قصوى بالشمال.. ويكشف عن هدفه الرئيسي بالحرب

هرتسي هاليفي
هرتسي هاليفي

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، اليوم الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى بالشمال وتركيزنا يبقى في الحرب على حماس.

وأضاف هاليفي، خلال تقييم للوضع على الحدود الشمالية: “نحن في استعداد قوي جدا في الشمال… هناك قدر كبير من الكفاءة، وهناك قدرة جيدة وهناك روح عالية”.

وقال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي: “نحن مستعدون جيدا على جميع الجبهات ونركز حاليا على محاربة حماس.. بدأت هذه الحرب في مرحلة صعبة، لكنها تخلق أيضا فرصة لتغيير الوضع بطريقة مهمة للغاية… هذا الحادث لا يمكن أن يحدث مرة أخرى، هذا أمر مؤكد”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل رهينة لدى حركة حماس، خلال محاولة عسكرية فاشلة لتحريره.

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وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل، أبلغ جيش الاحتلال الإسرائيلي عائلة الرهينة ساهر باروخ أنه قُتل خلال محاولة فاشلة لإنقاذه من الأسر في قطاع غزة في 8 ديسمبر.

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