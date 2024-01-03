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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أول تحرك برلماني بشأن إلغاء الإدارة المركزية لشئون الصيادلة

النائبة إيرين سعيد
النائبة إيرين سعيد

أعلنت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النوب، تقدمها بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، بشأن إلغاء الإدارة المركزية لشئون الصيادلة، من الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة والسكان، والاكتفاء بإدارة التمويل الطبي.

وقالت سعيد، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن الصيدلي يعد عنصرًا وضلعًا مهما في المنظومة الطبية، وقد عانى مؤخرا من تخبط القرارات، وسوء استغلال مهاراته وقدراته متسائلة،: “هل إدارة كالتمويل الطبي هي من سيرعي شئون الصيادلة؟، أم كانت إدارة شئون الصيادلة بلا نفع لذلك تم إلغاؤها؟!”.

وكانت النائبة إيرين سعيد، قد تقدمت بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس، المستشار حنفي جبالي، الأسبوع الماضي، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، ووزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، بشأن عدم متابعة المنازل والعمارات القديمة وسقوط بعضها.

واستنكرت “سعيد” عدم وجود آلية حكومية لمتابعة المنازل والعقارات القديمة المؤجرة التي مر عليها أكثر من 50 عامًا، ومتابعة سلامتها الإنشائية من قبل جهات حكومية أو المحليات، ما أدى إلى سقوط بعضها، والذي بدوره أثر في حياة القاطنين بها، وهدّد سلامة المنشآت المحيطة بها.

الصيادلة الإدارة المركزية لشئون الصيادلة الصحة و السكان وزير الصحة إيرين سعيد

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