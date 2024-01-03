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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أول بطولة لابنة رانيا يوسف بالدراما.. نانسي فى كواليس مسلسل فوبيا| صور

رانيا يوسف وابنتها
رانيا يوسف وابنتها نانسي مع سوسن بدر

تشارك نانسي ابنة الفنانة رانيا يوسف ضمن أحداث مسلسل فوبيا، حيث تخوض بهذا العمل أولى بطولاتها الدرامية  مع المخرج رؤوف عبد العزيز، ويحمل المسلسل اسم فوبيا ويشمل أكثر من حدوتة وتقدم فيه نانسي حكاية اتجاه معاكس.

وبدأت رانيا يوسف الترويج لمسلسل فوبيا مع اقتراب نهاية التصوير،  من خلال صفحتها على موقع الصور الشهير انستجرام، بطرح صور من كواليس تصوير المسلسل وعلقت عليه قائلة: أول بطولة لبنتي مسلسل فوبيا مع المخرج رؤوف عبد العزيز.

وظهر فى الصور كل من رانيا يوسف وابنتها نانسي والفنانة سوسن بدر مع مخرج العمل.


 أوشك المخرج رؤوف عبد العزيز على الانتهاء من تصوير مسلسله الجديد"فوبيا" المكون من 15 حلقة، تأليف كل من أحمد عزت، وهشام حمزة، ومن إنتاج شركة “إكسبرت ستوديوز”. 

ويفرض رؤوف عبد العزيز سرية شديدة على تفاصيل العمل، لكونه تجربة فريدة ومختلفة، وستكون بمثابة مفاجأة للجمهور. 

ونشر عبر حسابه صورة كلاكيت العمل، وعلق عليها قائلا: "مسلسل فوبيا، أعد الجمهور بتجربة فريدة وخارج التوقعات، بطولة سوسن بدر، ورانيا يوسف، ونرمين الفقي".

على جانب آخر، انتهى رؤوف عبد العزيز مؤخرا من التحضيرات النهائية لمسلسل"سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، ومن المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لعرضه عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. 

رانيا يوسف 

من ناحية أخرى، تستكمل رانيا يوسف تصوير دورها فى مسلسل “وبقينا اثنين” مع الفنان شريف منير والراحل طارق عبد العزيز وتأليف أمانى التونسي وإخراج طارق رفعت.  

والمسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول علاقات الأسرية والصدمات التى يتعرض لها الأزواج بعد الطلاق. 

نانسى ابنة الفنانة رانيا يوسف الفنانة رانيا يوسف مسلسل فوبيا فوبيا

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