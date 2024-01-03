عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قدّام زباين المطعم| خلّص على أخوه وضرب نفسه بالرصاص بمحل كبابجي شهير بأكتوبر

صدى البلد

شهد مطعم كبابجي شهير بمدينة ٦ اكتوبر واقعة اطلاق اعيرة نارية بداخله ما اسفر عن سقوط ٤ ضحايا بين متوفين ومصابين تم نقلهم الى المستشفى. 

تلقت مديرية امن الجيزة اخطارا من غرفة النجدة باطلاق اعيرة نارية داخل محل كبابجي شهير بمدينة اكتوبر، وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة بسرعة انتقال القوات لفحص البلاغ وبيان ملابساته. 

ترأس اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية قوة أمنية وانتقلت لمسرح البلاغ وتبين العثور على جثتي رجلين و٢ اخرين مصابين، تم نقلهم الى المستشفى، واشارت التحريات الى ان الجثتين لشقيقين كانا برفقة ابن احدهما وصديق لهم وتوجهوا جميعهم للمطعم لتناول الغداء واثناء تحدثهم نشبت مشادة كلامية بين الشقيقان بسبب خلافات على الميراث. 

 

txt

جهود أمنية لكشف لغز مقتل صاحب شركة والسكرتيرة بالمعصرة

txt

بلاغ للنائب العام من زوجة حلمي بكر ضد مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

اضافت التحريات ان احد الشقيقان اخرج سلاح ناري طبنجة واطلق الرصاص على الثلاثة الاخرين فقتل شقيقه واصاب ابن شقيقه وصديقهم ثم فاجأ الجميع باطلاق النيران على نفسه ليلقى مصرعه في الحال. 

فر رواد المطعم هاربين فور اطلاق النيران وناقشهم ضباط مباحث اكتوبر ليسردوا تفاصيل الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تعلن انتشار الجديري المائي بين طلاب المدارس .. وتصدر قرارا عاجلاً

قبل الزيادة الجديدة.. موعد إخلاء وحدات الإيجار القديم وفسخ العقد رسميا

11 قرارًا حكومياً مع بداية 2024| أول تعليق من رئيس الوزراء بعد رفع الأسعار.. وبشرى سارة قريباً

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

استيلاء على نحو 17 مليونا..الأموال العامة العليا تحيل قضية فساد كبرى بوزارة المالية.. خاص

الدخان "ولع" محدش يشتري!| ماذا يحدث في سوق السجائر؟ وإلى أين تذهب الأسعار؟

قرار عاجل من اتحاد الكرة ضد محمد الشيبي بسبب واقعة الشحات

وقع 4 سنوات للأبيض.. محمد شبانة يكشف عن أولى صفقات الزمالك الشتوية

موضوعات متعلقة

تشكيل فريق بحث لحل لغز العثور على جثتي صاحب شركة والسكرتيرة بشقة بالمعصرة|تفاصيل

إخماد حريق التهم الطابق الأرضي لعقار بحدائق أكتوبر

علاقة محرمة وانتقام أسري.. لغز مقتل مالك الشركة والعشرينية بـ شقة المعصرة

جريمة تهز القاهرة.. سبعيني ينهي حياة ابنه والسبب مفاجأة | القصة الكاملة

التحقيقات تكشف تفاصيل مصرع شابين دهسا في حلوان

قلب ولدي عليا حجر.. تفاصيل جديدة في جريمة محاسب حدائق القبة

مساعد حبيب العادلي.. وفاة اللواء عدلي فايد مدير الأمن العام الأسبق

قرار عاجل من النيابة ضد السائق المتسبب في سقوط كمر محور كمال عامر

ترشيحاتنا

البيت الأبيض: سنواصل الإبقاء على وجود عسكري كبير في الشرق الأوسط

إلغاء قرار عاجل من مقتدى الصدر بشأن صلاة الجمعة

لما تقع مش هنسمي عليك.. رسالة نارية من تامر أمين للمتلاعبين بالأسعار

حلّ أزمة عنيفة | الزمالك يعلن خبرا سارًا لجماهيره

السعودية تتضامن مع إيران بعد تفجيرات كرمان .. ماذا قالت؟

أستاذ قانون دولي: مصر لها كامل الحق في الدفاع عن أمنها المائي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوى كرم تثير الجدل بفستان أبيض |شاهد

بسبب اللجوء لمحكمة مدنية|إحالة لاعب بيراميدز للجنة الانضباط فى واقعة حسين الشحات

سعر غير متوقع|شاهد.. أنغام تتألق بـ جمبسوت أبيض في "نجمات العرب" بالرياض

فساتين جريئة وملفتة.. إطلالات أثارت الجدل لإلهام شاهين في عام 2023

فيديو

عملية فى شبكية العين.. أخر تطورات الحالة الصحية لـ ماجد المصري

نوال عبد الشافي: سعيدة جدا بترشحي لجائزة الـ joy awards |خاص

إثيوبيا تستهدف الأمن القومي العربي.. سيطرة آبي أحمد على ميناء بربرة بالصومال |فيديوجراف

تفريغ مليار متر مكعب من سد النهضة دون فائدة اقتصادية.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ