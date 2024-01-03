قدّام زباين المطعم| خلّص على أخوه وضرب نفسه بالرصاص بمحل كبابجي شهير بأكتوبر

شهد مطعم كبابجي شهير بمدينة ٦ اكتوبر واقعة اطلاق اعيرة نارية بداخله ما اسفر عن سقوط ٤ ضحايا بين متوفين ومصابين تم نقلهم الى المستشفى.

تلقت مديرية امن الجيزة اخطارا من غرفة النجدة باطلاق اعيرة نارية داخل محل كبابجي شهير بمدينة اكتوبر، وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة بسرعة انتقال القوات لفحص البلاغ وبيان ملابساته.

ترأس اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية قوة أمنية وانتقلت لمسرح البلاغ وتبين العثور على جثتي رجلين و٢ اخرين مصابين، تم نقلهم الى المستشفى، واشارت التحريات الى ان الجثتين لشقيقين كانا برفقة ابن احدهما وصديق لهم وتوجهوا جميعهم للمطعم لتناول الغداء واثناء تحدثهم نشبت مشادة كلامية بين الشقيقان بسبب خلافات على الميراث.

اضافت التحريات ان احد الشقيقان اخرج سلاح ناري طبنجة واطلق الرصاص على الثلاثة الاخرين فقتل شقيقه واصاب ابن شقيقه وصديقهم ثم فاجأ الجميع باطلاق النيران على نفسه ليلقى مصرعه في الحال.

فر رواد المطعم هاربين فور اطلاق النيران وناقشهم ضباط مباحث اكتوبر ليسردوا تفاصيل الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.