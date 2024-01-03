سماع دوي انفجار بـ السويداء السورية

ذكرت وسائل إعلام سورية بأنه سمع دوي انفجار في مقتربات مدينة السويداء السورية.

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أنه استهدف بنية تحتية عسكرية في سوريا ردا على هجمات صاروخية تم إطلاقها.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية، امس الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت حوالي الساعة 35 : 4 من فجر اليوم عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل.

وبحسب بيان وزارة الدفاع السورية، استهدف العدوان عدداً من النقاط في ريف دمشق، وأسفر العدوان عن حدوث بعض الأضرار المادية.

وحاول الاحتلال الإسرائيلي استهداف عدد من النقاط التابعة للجيش السوري في بلدة كناكر في ريف دمشق الجنوبي الغربي أو ما يعرف خلال المعارك في سورية بمنطقة مثلث الموت.

واعترضت قوات الدفاع الجوي السوري عدة صواريخ في سماء ريف دمشق و منعها من إصابة أهدافها فيما نجح صاروخين فقط من ضمن موجة الصواريخ المعادية سقطوا على النقاط المعتدى عليها، و أدوا لحريق في المكان و بعض الخسائر المادية دون تسجيل أي إصابة بشرية.

