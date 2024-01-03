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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

هدفه إصلاح الهياكل الإدارية|جامعة حلوان: فتح باب التقدم لبرنامج ماجستير إدارة التعليم الدولي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان عن بدء التقدم لبرامج الماجستير و الدراسات العليا خلال الشهر الجاري ومن أهم هذه البرامج، فتح باب التقدم للدفعة الرابعة عشرة لبرنامج ماجستير إدارة التعليم الدولي "INEMA" والذي تمنحه جامعتا حلوان بجمهورية مصر العربية ولودفيسبرج للتربية بألمانيا.


وكشف الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا أنه تم تصميم البرنامج ليجمع بين الدراسة الحضورية وجها لوجه والتعليم عن بعد ويسمح نظام البرنامج للمشاركين بالعمل أثناء الدراسة حيث يعتبر البرنامج أن العمل له تأثير مباشر على الدراسة بالبرنامج.

وتابع الدكتور عماد ابو الدهب ان الفئات المستهدفة من البرنامج تضم القيادات الحالية والمحتملة في أنظمة التعليم بهدف تطوير وتنفيذ أفكار للمستقبل وإصلاح الهياكل الإدارية في المدارس والجامعات.. كما أن المنظمات الحكومية الدولية التي تعمل في مجال التعليم هي إحدى الفئات الرئيسية المستهدفة للبرنامج خاصة اليونسكو – اليونيسيف والكيانات الدولية الأخرى العاملة في المجال.
 

وكشفت إدارة جامعة حلوان للدراسات العليا أنه بد التقديم للبرنامج من 1 يناير 2024 ومن المقرر ان تنتهي عملية التقديم في 15 مارس 2024، وتمتد مدة التقديم للطلاب الممولين ذاتيا" بعد التواصل مع إدارة البرنامج.

وتابعت إدارة البرنامج أنه يمكن لراغبي الالتحاق ببرنامج ماجستير ادارة التعليم الدولي الحصول علي المزيد من المعلومات من خلال الموقع الرسمي للبرنامج : http://www.inema-master.com

Jobs Education إدارة جامعة حلوان إدارة التعليم الدولي الدكتور عماد ابو الدهب برنامج ماجستير إدارة التعليم الدولى

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