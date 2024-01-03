البيت الأبيض: سنواصل الإبقاء على وجود عسكري كبير في الشرق الأوسط

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستواصل الإبقاء على وجود عسكري كبير في الشرق الأوسط.

وأوضح كيربي، في إفادة صحفية، أن “الولايات المتحدة لن تتراجع عن الدفاع عن مصالحها، والتدفق الحر للتجارة الدولية”.

ولفت المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إلى أن “ما يحدث في البحر الأحمر، يهدد حرية الملاحة بشكل مباشر”.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أفادت- نقلا عن القيادة الأمريكية الوسطى- بأن الجيش الأمريكي أعد خيارات لضرب الحوثيين في اليمن.

وحسب “وول ستريت جورنال”، أكدت القيادة الأمريكية الوسطى، وقوع 24 هجوما حوثيا على سفن تجارية، منذ منتصف نوفمبر 2023.

وأوضحت أنه “من تحديات ضرب أهداف للحوثيين، أن كثيرا من أنظمة أسلحتهم متحركة”.